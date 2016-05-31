Тбилиси, 31 мая, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Обвинения в растрате сумм, предъявленные соратнику губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Темуру Нишнианидзе, и обыск, проведенный правоохранительными органами Украины в администрации губернии, вызвали раздражение у экс-президента Грузии, и он вступил в противостояние с самим президентом Порошенко. Об этом пишет грузинское издание «Квирис палитра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как заявил изданию украинский журналист Владимир Бойко, Нишнианидзе в Одессе называют копилкой и утверждают, что советник Саакашвили лично деньги у бизнесменов не вымогал, но просил перечислить суммы на счет возглавляемого им благотворительного фонда. Темур Нишнианидзе обвиняется в растрате $2,5 миллиона, причем, по информации следствия, $500 тысяч из этой суммы были потрачены на покупку машины для Саакашвили и его путешествия.

«Пока Саакашвили служил интересам Порошенко и боролся с олигархом Коломойским, экс-президенту Грузии была дана полная свобода для пополнения карманов и жизни в роскоши. Но как только коррупционер Саакашвили посмел выступить против самого Порошенко, ему указали, что на Украине он никому не нужен», — отметил он.

По информации Бойко, последней каплей терпения для Порошенко стало интервью Саакашвили изданию «Гардиан», в котором главной проблемой правительства Украины он назвал президента. По его мнению, именно в ответ на эту критику и начала прокуратура расследование финансовых махинаций Саакашвили.

«На этом этапе выгонять Саакашвили из страны Порошенко невыгодно, так как губернатор Одессы попытается убедить международные организации, что он стал жертвой мести за то, что не подчинился олигархам», — поясняет журналист и предсказывает, что если Саакашвили сам не покинет Украину, его привлекут к строгой ответственности за украденные деньги.