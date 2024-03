Лондон, 31 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Британские биологи обнаружили, что земляные шмели Bombus terrestris чувствительны к электрическим полям, сообщает EurekAlert.

Jeny Шмель

Более подробное исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее считалось, такой чувствительностью обладают только позвоночные животные, рыбы и амфибии. У беспозвоночных, к которым относятся и насекомые, ученые такой способности не находили.

В ходе эксперимента исследователи подносили остроконечный источник с электрическим зарядом на сантиметр к шмелю и обнаружили, что на электрическое поле активно реагируют волоски шмеля.

Кроме того, движение волосков оказалось связано с нейронной активностью насекомого.

Поскольку строение волосков и характер их взаимодействия с нервной системой у различных видов насекомых почти идентичны, ученые сделали вывод, что и другие членистоногие также чувствительны к электрическим полям.