Гройсман верит, что украинские силовики вернут Крым и Донбасс
Киев, 31 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Украинские силовики смогут восстановить справедливость и вернуть Украине «временно оккупированную территорию Крыма и частично неподконтрольную часть Донбасса». Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во время торжественной церемонии награждения работников Национальной полиции «украинской части» Донетчины 30 мая.
«Частично наши территории находятся во временной оккупации. Вы каждый день сталкиваетесь с вызовами безопасности. Но я верю в то, что украинская армия, Национальная гвардия, Национальная полиция, пограничные войска сделают все зависящее, чтобы восстановить справедливость. Мы не одни, нас поддерживают наши международные партнеры», — заявил Гройсман.
По его словам, в настоящий момент Украина «переживает чрезвычайно сложный период государственности».
Отметим, что 30 мая в Мариуполе — главном городе «украинской» части Донбасса — приняла присягу Национальная полиция.
«Эти молодые люди вместе с вами будут достойно носить звание украинского полицейского. Именно с вас начинаются изменения в безопасности, правоохранительной системе… Мы имеем государство, которое будет успешным, которое будет современным. Но для этого нам необходимо очень много сделать», — подчеркнул Гройсман, обращаясь к другим силовикам.