Киев, 31 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Украинские силовики смогут восстановить справедливость и вернуть Украине «временно оккупированную территорию Крыма и частично неподконтрольную часть Донбасса». Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во время торжественной церемонии награждения работников Национальной полиции «украинской части» Донетчины 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Частично наши территории находятся во временной оккупации. Вы каждый день сталкиваетесь с вызовами безопасности. Но я верю в то, что украинская армия, Национальная гвардия, Национальная полиция, пограничные войска сделают все зависящее, чтобы восстановить справедливость. Мы не одни, нас поддерживают наши международные партнеры», — заявил Гройсман.

По его словам, в настоящий момент Украина «переживает чрезвычайно сложный период государственности».

Отметим, что 30 мая в Мариуполе — главном городе «украинской» части Донбасса — приняла присягу Национальная полиция.

«Эти молодые люди вместе с вами будут достойно носить звание украинского полицейского. Именно с вас начинаются изменения в безопасности, правоохранительной системе… Мы имеем государство, которое будет успешным, которое будет современным. Но для этого нам необходимо очень много сделать», — подчеркнул Гройсман, обращаясь к другим силовикам.