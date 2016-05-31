Кострома, 31 мая, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Минпромторг РФ ведет переговоры по решению ценовой проблемы по приобретению льна. Об этом на совещании в Костромской области заявил заместитель министра Виктор Евтухов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Лен цветет

Совещание прошло на ООО «Большая костромская льняная мануфактура».

«Безусловно, сбыт — это сегодня основа для многих производителей. Мы помогали и будем помогать этому предприятию в части реализации продукции через крупные специализированные и универсальные торговые сети, а также поможем решить ценовую проблему по приобретению льна. Предварительные переговоры уже проведены», — цитирует пресс-служба заместителя министра.

ИА REGNUM отмечает, что ООО «Большая костромская льняная мануфактура» — старейшее текстильное предприятие региона. Мануфактура специализируется на выпуске пряжи, домашнего текстиля, костюмно-плательных, махровых и гладкокрашеных тканей. Каждый месяц на предприятии выпускается около 600 тысяч метров ткани, 800 тонн пряжи и более 200 тысяч готовых моделей. В 2015 году на предприятии прошла масштабная модернизация, на которую было потрачено около 2,5 млн рублей.