Южно-Сахалинск, 31 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Сахалинцы-«фронтовики» из регионального отделения Общероссийского народного фронта выявили претензии к выстроенным надземным пешеходным переходам, использование которых осложняет передвижение инвалидов, пожилых и родителей с детскими колясками, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Фугенфиров.

ОНФ Надземный мост в Южно-Сахалинске

По словам активиста, в Южно-Сахалинске рядом со школой №13 установили надземный мост, хотя был светофор, где пешеходы, в том числе маломобильные граждане, могли спокойно переходить дорогу. Такой же светофор находился и у Дома торговли. Но светофор убрали, построили надземный мост и инвалиды, родители с колясками потеряли возможность переходить дорогу без подъема по лестнице, а ближайшие светофоры — далеко. Эту проблему неоднократно поднимало региональное отделение ОНФ.

Теперь министерство автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области предлагает пристроить к надземным переходам лифты. Но это дорого и сложно как в плане приобретения, установки, так и в эксплуатации.

«Фронтовики» нашли решение — нужно вернуть кнопочные светофоры и, тем самым, простым и более дешевым способом решить проблему доступной среды.

Также в ОНФ рекомендуют рассмотреть вопрос целесообразности строительства надземных переходов в других местах.

«Надземные мосты, на наш взгляд, не являются необходимостью там, где они установлены или устанавливаются. Такие объекты не приспособлены для маломобильных граждан, осложняют им передвижение по городу, хотя изначально должны были, в том числе решить проблему доступной среды данной категории граждан. А все потому, что предварительно не было серьезного изучения ситуации и мнения населения. Свои предложения мы направили в правительство региона», — пояснил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM активист Андрей Фугенфиров.