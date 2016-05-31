Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Мальчик 2014 года рождения найден мертвым в Калининском районе Петербурга. Причиной гибели ребенка, как предполагается, стало падение с высоты.

stihi.ru Пустая детская кроватка

Как сообщили в Гласном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, тело мальчика было обнаружено вечером 30 мая 2016 года у дома 108 корпус 1 лит. «А» по Гражданскому проспекту.

«По предварительным данным ребенок выпал из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже указанного дома», — говорится в сообщении ГСУ.

Начата доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в квартире в момент трагедии находилась 26-летняя неработающая мать ребенка, которая кормила 7-месячную дочь и упустила из виду сына. Отец в это время был еще на работе.

Добавим, что случаи падения детей из окон домов резко учащаются с наступлением теплого времени года. Многие горожане держат открытыми окна, некоторые вставляют в оконные проемы москитные сетки, которые легко вываливаются, если на них опирается взобравшийся на подоконник ребенок. Не исключено, что так произошло и в этом трагическом случае.