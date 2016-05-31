Красноярск, 31 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. В Красноярском крае мужчина застрелил своего друга на охоте, перепутав его с медведем, сообщает краевое управление СКР.

wallspaper.ru Ружье. Выстрел

Инцидент произошел 29 мая в Большеулуйском районе. 32-летний житель Красноярска приехал к знакомому, 39-летнему жителю города Ачинск, чтобы принять участие в охоте на медведя.

На охоте мужчина выстрелил, считая, что стреляет в зверя, однако пуля попала в гостя. Пострадавший скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, проводятся медицинская и баллистическая экспертизы.