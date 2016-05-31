Москва, 31 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent остаются вблизи отметки 50 долл/барр. Сокращение добычи в Канаде на 1,2 млн. барр/сутки, падение добычи в Нигерии до уровней, минимальных за последние 27 лет, из-за боевых столкновений. По мнению аналитика «ТелеТрейд» Михаила Поддубского, всё это способствует консолидации нефтяных контрактов на относительно высоких уровнях.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Пара доллар/рубль пока продолжает пребывать в диапазоне 64−67,30 руб/долл. В июне риски для российской валюты могут обостриться. Возможная коррекция нефтяного рынка, ожидания повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы, выплаты российских компаний по внешнему долгу (около 10 млрд руб. в течение июня) — совокупность этих факторов может оказывать давление на рубль и привести пару доллар/рубль к выходу из сложившегося диапазона наверх в течение июня», — пояснил Поддубский.

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«Сегодня большой активности в рубле не видно. Цены на нефть не демонстрируют однонаправленного движения. Торги в Азии проходят преимущественно в зеленой зоне, что может способствовать позитивному открытию европейских площадок и оказать поддержку российской валюте», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, доллар укрепляется на слабых экономических данных из России. На 31 мая Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю и понизил курс евро. Доллар подорожал на 4,12 копейки до 66,0825 рубля. Евро опустился к рублю на 35,04 копейки и составил 73,4970 рубля. Нефть Brent снизилась на 0,34% — до 50,19 доллара за баррель.