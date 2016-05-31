Ярославль, 31 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев стал членом партии «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член совета Ярославского регионального отделения партии Анатолий Каширин.

фото страницы Сергея Балабаева в Facebook Анатолий Каширин и Сергей Балабаев

Решение принято 30 мая Советом отделения «СР» на основании заявления депутата. Кроме того, Совет постановил рекомендовать Балабаева на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному 194-му округу. Соперничать ему придется с вероятным выдвиженцем «Единой России» Александром Грибовым.

«Окончательное решение о выдвижении будет принято в рамках общего съезда партии «Справедливая Россия», который пройдет в Москве 21 июня», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.

Сергей Балабаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что это обдуманное решение, принятое после консультаций с руководством регионального отделения «Справедливой России».

«Есть пословица: один в поле не воин. Может, конечно, и воин, только опыт показывает, что когда люди объединяются вокруг какой-либо проблемы, она решается быстрее и результативнее. Если мы хотим бороться за справедливость, надо объединять усилия. Вместе мы сможем больше», — прокомментировал свое решение Сергей Балабаев.

Стоит отметить, что на выборах в Ярославскую областную думу Сергей Балабаев был выдвинут от партии «Гражданская платформа» по одномандатному избирательному округу №11, не являясь при этом членом партии. Идеологию «ГП» можно назвать праволиберальной, тогда как «эсеры» — больше левоцентристского толка. Впрочем, по мнению Анатолия Каширина, методы работы Сергея Балабаева вполне соответствуют принципам «СР».