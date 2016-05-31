Ряды ярославской «Справедливой России» пополнились оппозиционным депутатом
Ярославль, 31 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев стал членом партии «Справедливая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член совета Ярославского регионального отделения партии Анатолий Каширин.
Решение принято 30 мая Советом отделения «СР» на основании заявления депутата. Кроме того, Совет постановил рекомендовать Балабаева на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному 194-му округу. Соперничать ему придется с вероятным выдвиженцем «Единой России» Александром Грибовым.
«Окончательное решение о выдвижении будет принято в рамках общего съезда партии «Справедливая Россия», который пройдет в Москве 21 июня», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Каширин.
Сергей Балабаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что это обдуманное решение, принятое после консультаций с руководством регионального отделения «Справедливой России».
«Есть пословица: один в поле не воин. Может, конечно, и воин, только опыт показывает, что когда люди объединяются вокруг какой-либо проблемы, она решается быстрее и результативнее. Если мы хотим бороться за справедливость, надо объединять усилия. Вместе мы сможем больше», — прокомментировал свое решение Сергей Балабаев.
Стоит отметить, что на выборах в Ярославскую областную думу Сергей Балабаев был выдвинут от партии «Гражданская платформа» по одномандатному избирательному округу №11, не являясь при этом членом партии. Идеологию «ГП» можно назвать праволиберальной, тогда как «эсеры» — больше левоцентристского толка. Впрочем, по мнению Анатолия Каширина, методы работы Сергея Балабаева вполне соответствуют принципам «СР».