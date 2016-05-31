Екатеринбург, 31 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. На территории Свердловской области зарегистрировано 14 тыс. 347 пострадавших от присасывания клещей, из них 2 тыс. 614 детей до 17 лет. Этот показатель на 6% ниже, чем за аналогичный период в 2015 году. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

Клещ

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что все пострадавшие дети получили профилактическую инъекцию противовирусного иммуноглобулина. На данный момент с предварительными диагнозами клещевой энцефалит и иксодовый боррелиоз госпитализировано 205 свердловчан. Из них у четверых подтвердился диагноз вирусного энцефалита, у 20 — иксодовый боррелиоз.

С начала года профилактические вакцины получили более 132 тыс. жителей области, а 217 337 свердловчан прошли процедуру ревакцинации.

По данным надзорного ведомства за прошедший период в Свердловской области была проведена акарицидная обработка 82,7% запланированных территорий, то есть чуть более семи тысяч гектаров парковых и лесопарковых зон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из-за ранней весны количество покусанных клещами в Свердловской области до середины апреля превысило прошлогодний показатель в 2,2 раза. На тот момент число пострадавших составляло 350 человек, из них 84 дети до 17 лет.

Напомним, что в 2015 году от клещевого энцефалита скончалось два человека, в 2014 — три, в 2013 погибло семь человек. Самым неблагополучным годом за всю историю регистрации опасного заболевания в Свердловской области стал 1996-й. Тогда было зафиксировано почти 100 тысяч покусов. В тот же год было зафиксировано 1843 случаев заболевания энцефалитом, 38 летальных исходов и 214 человек получили в результате заболевания инвалидность.