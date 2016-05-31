Пекин, 31 мая, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Участники открывшейся в Пекине научной конференции обсудили перспективы освоения космического пространства, а озвучили отдельные этапы развития китайской космической программы. Главными целями китайской космонавтики названы высадка человека на Луну и полет к Марсу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайские космонавты

Первый автоматический аппарат отправится к Марсу уже через 5 лет — в 2020 г. В период до 2036 г. состоится первая пилотируемая лунная экспедиция. Как сообщили представители Китайского национального космического управления, в настоящее время ведутся работы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя, пилотируемого модуля, с помощью которого будет осуществляться прилунение и скафандра, в который будут находиться первые китайские космонавты, достигшие поверхности Луны, пишет «Сина синьвэнь».

Высадка человека на Луну является заключительным этапом лунной программы КНР, состоящей из нескольких этапов. Человек будет отправлен на Луну спустя несколько лет после того, как космические аппараты Чанъе-5 и Чанъе-6 успешно доставят с поверхности Луны образцы грунта.

Опыт лунной экспансии китайцы планируют применить и для освоения Марса. В рамках первого этапа своей марсианской программы КНР запустит на орбиту Марса автоматический аппарат, который будет несколько лет передавать китайским ученным данные. Сразу после этого на Марс отправится аппарат, который осуществит посадку на поверхность, и сумеет взлететь с нее. После того, как этот этап завершится, Китай отправит первых космонавтов на Марс.

Китайские специалисты не называют точные сроки запуска человека на Марс. По версии ученых из КНР, это может произойти не ранее 2060 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян приняли участие в конференции Академии наук КНР, собравшей под одной крышей в Пекине более 4 тыс. ученых и чиновников. Лидер КНР призвал ученых вывести Китай в мировые лидеры в области науки и технологий.