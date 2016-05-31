Берлин, 31 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Немецкая тюнинговая компания Wimmer Rennsporttechnik обновила внедорожник Volkswagen Touareg, сообщает «Дейли-Мотор».

Volkswagen Touareg

Модернизированный Volkswagen Touareg будет оснащен 200-сильным дизелем, изменится передняя часть кроссовера и его интерьер. Машина получит 21-дюймовые колесные диски и расширенные колесные арки, к тому же она станет легче на 35 кг. В моторной линейке будут присутствовать и бензиновые агрегаты, а «заряженную» версию автомобиля обещают оснастить двигателем мощностью в 300 лошадиных сил.

Представленный официально в 2010 году, VW Touareg снискал во всем мире высокую популярность.

Теперь тюнинг-ателье Wimmer Rennsporttechnik сделало рестайлинг популярного внедорожника, не дожидаясь официального обновления от концерна Volkswagen.

Рестайлинговый Volkswagen Touareg выйдет ограниченным тиражом. Продажи новинки на рынке Северной Америки начнутся к лету 2017 года.

Цена на обновленный автомобиль пока не разглашается.