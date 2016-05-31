Калуга, 31 мая, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Акция под названием «Хватит покупать дым, съешьте лучше витамин!» проходит сегодня, 31 мая, на Калужском электромеханическом заводе. На проходной и в специально оборудованных местах курящим заводчанам меняют сигареты на фрукты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Цитата из м/ф «Ну, погоди». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Отказ от сигарет

Мероприятие по борьбе с курением, заводская молодежь приурочила к объявленный 31 мая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — Всемирным Днем без табака. Активисты рассказывают любителям курения о вреде!, который те, наносят своему здоровью. Обмененные на фрукты сигареты, поместят в специальную урну, которая будет установлена на всеобщее обозрение.