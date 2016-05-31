Красногорск, 31 мая, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Из-за теплой и сухой погоды, установившейся на территории Московской области в последнюю неделю мая, класс пожарной опасности в лесах региона был повышен до третьего. Несмотря на это, областные власти заявляют о том, что серьезных природных пожаров удалось избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Иван Шишкин. Берёзовая роща. Фрагмент. 1875

Третий класс пожарной опасности будет действовать 31 мая и 1 июня на всей территории региона. Отметим, что максимальный класс опасности — пятый, однако таких показателей в регионе не наблюдалось. Практически всю вторую половину мая в Подмосковье отмечалась низкая пожарная опасность — 1-й или 2-й класс, возгораний не фиксировалось.

Всего с начала пожароопасного периода в области было ликвидировано 78 возгораний в лесах. Тем не менее количество возгораний и их площадь оказались ниже прошлогодних показателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Московской области был введен с 27 апреля 2016 года. В лесах, вблизи населенных пунктов и на берегах водоемов действует категорический запрет на разведение костров. Штраф за нарушение запрета составляет от 5 тысяч до полумиллиона рублей. Однако, по данным областного управления МЧС, только в майские праздники было возбуждено около 200 административных дел за нарушение режима, суммы собранных штрафов составили 71 тысячу рублей.