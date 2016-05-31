Лондон, 31 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. План действий, которые необходимо предпринять в случае обнаружения разумной жизни на других планетах опубликовал известный шотландский астроном Дункан Форган на сайте препринтов arXiv, сообщает The Independent.

Цитата из м/ф «[Тайны третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Первооткрыватели.

Предыдущий план такого рода был составлен комитетом ученых проекта SETI в 1989 году. Согласно ему, обнаружившие инопланетный разум исследователи должны пригласить своих коллег по науке подтвердить это открытие, а затем оповестить соответствующие государственные структуры. Только после этого можно известить широкую общественность.

Но, поскольку те правила были сформулированы еще до широкого распространения интернета и цифровых технологий, Форган советует всем участникам проектов по поиску внеземного разума создать блог, где будут четко прописаны принципы и критерии определения достоверности данных, а также будет изложен ход работ.

Особое внимание следует уделить компьютерной безопасности, чтобы избежать взлома и утечки данных. Кроме того, ученые должны избегать подозрения в том, что их данные похищены «людьми в черном», а их коллеги должны быть готовы оперативно опровергнуть или подтвердить открытие.

В том случае, если обнаружение инопланетного разума окажется ошибкой, исследователи должны как можно быстрее опубликовать заявление, где все факты будут подробно разъяснены.

Напомним, в апреле 2016 года американские ученые из Корнелльского университета рассчитали промежуток времени, через которое человечество установит контакт с инопланетным разумом. По их оценкам, при нынешних темпах развития человечество установит контакт с цивилизацией сопоставимого уровня не ранее чем через 1,5 тысячи лет.

Кроме того, по утверждению астрономов, в радиусе 40 световых лет от планеты Земля инопланетных цивилизаций нет.