Варшава, 31 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на конференции Reuters по инвестициям в Восточной Европе заявил, что от покупки российского газа по долгосрочным контрактам с «Газпромом» Польша хочет отказаться.

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По его словам, руководство страны будет стремиться к ситуации, когда долгосрочные контракты уйдут в прошлое. Возможность покупки российского газа Польшей не исключается, но только не в рамках долгосрочных контрактов и при условии конкурентоспособной цены.

Польша сможет пойти на такой шаг благодаря тому, что в республике появится терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце, газ для которого будет поставляться из Катара. Первые поставки по контракту пройдут уже в июне, всего ожидаются поставки 5 млрд кубометров газа ежегодно. Контракт с Катаром пока заключен на 1,5 млрд кубометров в год.

Еще одной альтернативой российскому газу Варшава считает проект Baltic Pipe, который, по словам Наимского, позволит закупать до 10 млрд кубометров в год. Пока эксперты готовят технико-экономическое обоснование проекта трубопровода. Ожидается, что по нему в Польшу через Данию пойдет газ с месторождений на норвежском шельфе.

В год Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, треть из которых добываются на территории республики. Долгосрочный контракт Варшавы с «Газпромом» заключен до 2022 года на 10,2 млрд кубометров.