Оренбург, 1 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум.



Наталья Хомутова ИА REGNUM Дикие копытные освоились в оренбургской степи. Лошади Пржевальского

Начало лета в заповеднике «Оренбургский», Предуральская степь

Вдали от населенных пунктов, асфальтированных дорог расположился один из пяти участков заповедника «Оренбургский» — Предуральская степь. Начало лета. Не слышно гула машин. Тишину нарушает только щебет птиц, полет шмеля, стрекотание насекомых. Воздух наполнен ароматом степного пьянящего разнотравья. После городской суеты чувствуется умиротворение.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Бескрайняя степь

Периодически досадливо надоедают комары. Но они не портят летней картины. О них забываешь, когда под ногами мелькает одна ящерка, другая. Обе разноцветные: серая в полоску и изумрудная. Пригнешься, чтобы не вспугнуть, а она тоже замирает. Повернет голову в твою сторону и смотрит, а испуга-то в глазах божьей твари и не видно. Но стоит шагнуть чуть ближе, ящерицы уже и не видно.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ящерка замерла в ожидании

Наталья Хомутова ИА REGNUM Один шаг — и ящерка мгновенно меняет свое место

Из норки суслик вывел свое потомство на прогулку. Но, увидев близко человека, тут же отправил их обратно, заодно и сам нырнул в убежище. Но любопытство берет верх. И уже через секунд 20−30 черные бусинки начинают выглядывать поверх земли. Периодическое ныряние в норку и выныривание выглядит потешно.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Суслик

Наталья Хомутова ИА REGNUM Любопытство берет верх

По земле не спеша ползет огромный черный жук. Ни травинки на дороге, ни камушек его не останавливают. Лезет напролом. Громкое жужжание. Мимо пролетает большой мохнатый шмель. Стремительно пронеслась ласточка. Взмыл в небо стриж. Лето вступает в права.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Полет над бескрайней оренбургской степью

Наталья Хомутова ИА REGNUM Степной ковыль

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ковыль

Наталья Хомутова ИА REGNUM Весна позади: отцветающий одуванчик

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оренбургская степь

Новые постояльцы

Самой главной достопримечательность в заповеднике сейчас являются лошади Пржевальского. Именно ради них в рекордные сроки присоединили в 2015 году участок Предуральская степь и построили загон. Специалисты центра по реинтродукции диких лошадей строят амбициозные планы по воссозданию популяции этого вида. В Оренбуржье появится самый большой в мире огороженный загон для содержания этих животных — 16,5 тыс. га.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Дикие копытные освоились в оренбургской степи. Лошади Пржевальского

Переживания, что дикий табун не подпустит близко большую группу людей, не сбылись. Дикари дали на себя полюбоваться. Глава табуна Авен (11 лет) сначала вышел вперед и начал энергично махать головой. Директор центра Татьяна Жарких отметила, что это нормальная реакция. Вожак вышел, чтобы защитить своих подопечных. В целях безопасности пришлось остановиться метрах в 15 от лошадей Пржевальского.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Проявление чувств. Лошади Пржевальского

Сотрудники заповедника говорят, что этот вид лошадей — социальный. Лошади быстро освоились и завоевали безоговорочную любовь. И сами проявляют чувства. Когда Татьяна Жарких стала зазывать животных ведром овса, лошади ринулись навстречу, как к маме!

Наталья Хомутова ИА REGNUM Кобыла Олива, получившая прозвище Блондинка. Лошадь Пржевальского

За свои повадки одна из кобыл (Олива в возрасте примерно трех лет) получила прозвище — Блондинка. Жеребец Авен выбрал любимой женой самую Лаванду (возраст примерно два года). Ее постоянно отталкивают от кормушки, сено ей достается последнее. Но именно ее взял под свою опеку и защиту жеребец. Лаванда — самая младшая кобыла в иерархическом ряду.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Транспортная клетка, в которой перевозили из Франции в Оренбург жеребца Авена

Были опасения, что Авен не примет жеребенка Паприку и посчитает его соперником. Кстати, на оренбургской земле ему дали русский перевод и переименовали в Перца. Однако Паприка-Перец (сын Селены, которая тоже находится в табуне) оказался хитрым и умным. При первой встрече Авен угрожающе начал надвигаться на Перца, тот подбежал к маме, и та словно что-то ему посоветовала. Жеребенок вернулся, прижался к земле и заклацал зубами, демонстрируя свое подчинение. Сердце Авена смягчилось: малыш был принят.

Однако малыш оказался прытким. Он начал копировать повадки лидера. Авен держится особняком. Обходит дозором вокруг, охраняя свой табун, а на корпус позади следует Перец. Жеребенку два года, но он уже пытается заявлять о своих чувствах лошадям.

Стоит отметить, что из Франции в степной край планировалось перевезти 10 лошадей Пржевальского. Но четыре кобылы, одна из которых ждала потомство, наотрез отказались от перелета. В результате их оставили во Франции.

Кордон «Сармат»

Наталья Хомутова ИА REGNUM Удачный вариант для построек в форме юрты

Наталья Хомутова ИА REGNUM Реют флаги над кордоном

На новом участке заповедника в короткие сроки построили хозяйственный и научный комплекс. Директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова призналась, что для построек, как оказалось, выбран удачный архитектурный вариант — круглая форма, как у юрты. Зимой, во время снежных бурь, круглый домик не заносился снегом, и его не приходилось откапывать. Взяв это на заметку, построили также круглые беседки, санитарно-гигиенический комплекс. Этот же архитектурный вариант планируют применить и на другом участке заповедника — Буртинской степи.

Удобным аналог юрты оказался и с точки зрения отопления: зимой внутренне пространство отапливается одной небольшой печкой, работающей на дровах.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Круглые постройки на кордоне «Сармат»

На кордоне имеется спецтехника, в том числе квадроциклы и снегоходы. В зависимости от времени года их используют для посещения загона, который находится в 700 метрах от полевой лаборатории. Для наземного наблюдения, поэтому приобретены беспилотники.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Беспилотник для наблюдения за лошадьми Пржевальского

Также на кордоне на летний период раскрыли шатер для посетителей. В перспективе планируется строительство визит-центра для туристов. Например, в Монголии, как признался представитель Национального парка в Монголии «Хустайн» Усухжаргал Дорж, на посетителях за год заработали 500 тыс. долларов.

Табун чистокровных диких лошадей, единственный в своем роде в России, конечно, вызывает неимоверный интерес, и Предуральская степь, скорее всего, будет пользоваться спросом у туристов.