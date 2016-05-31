Москва, 31 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent продолжает топтаться вблизи 50,00 долл./баррель, не находя особых драйверов для движения в ту или иную сторону. Это говорит о том, что от июньского заседания ОПЕК рынок не ждет никаких негативных известий и не торопится избавляться от актива, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Тем не менее, впереди у Brent два традиционных теста: отчет от Американского института нефти (API) 31 мая и от Минэнерго 1 июня. В прошлый раз резкое сокращение объемов коммерческих запасов поддержало спрос на нефть», — пояснила Афанасьева.

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«Однако в этот раз ситуация может запросто разыграться в обратном направлении, учитывая высокую волатильность еженедельного показателя резервов в подземном хранилище. В таком случае Brent может потерять $2-$3 в цене в считанные часы», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 мая, нефть торгуется разнонаправленно в преддверии встречи ОПЕК. По состоянию на 07.12 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% — до 50,19 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,36% — до 49,51 доллара за баррель.