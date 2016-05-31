Казань, 31 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Бывший председатель правления коммерческого банка «БТА-Казань» Руслан Алимов обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Действия Алимова причинили банку ущерб свыше 1,8 млрд рублей, сообщает Генеральная прокуратура России.

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По данным следствия, с декабря 2013 г. по апрель 2014 г. Алимов и неустановленные лица, незаконно сняв обременения с залогового имущества, похитили из банка более 285 млн рублей.

С сентября 2011 г. по март 2014 г. Алимов, также вместе с неустановленными лицами, выполнял биржевые операции с использованием средств банка, похитив таким образом более 1,6 млрд рублей. Все указанные действия он совершал, используя служебное положение.

Общая сумма ущерба, нанесенного банку, превысила 1,8 млн рублей. На недвижимое имущество обвиняемого стоимостью более 248 млн рублей, а также на 23 объекта недвижимости, отчужденные в результате незаконных сделок, наложен арест. 44-летний фигурант заключен под стражу. Уголовное дело в отношении Алимова, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, направлено в суд.