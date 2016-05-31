Брюссель, 31 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times заявил, что в 2016 году из-за угрозы «российской агрессии» и кризиса с мигрантами существенно возрастут расходы альянса в Еропе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, это произойдет «впервые за многие, многие годы». Прогноз о росте расходов на оборонные нужды основан на данных, которые предоставили страны-члены альянса. Конкретные суммы Столтенберг не привел.

Издание отмечает, что наибольший рост военных расходов уже наблюдается в странах Прибалтики. Так, Латвия увеличит свой военный бюджет на 60%, Литва — на 35%, Эстония и Польша — на 9%. Всего в 2016 году страны-члены альянса в Европе потратят $253 млрд.

Запланировал увеличение военных расходов в Европе и Пентагон. На выполнение Инициативы по обеспечению европейской безопасности в 2017 году будет направлено $3,4 млрд, тогда как годом ранее было израсходовано $789 млн.