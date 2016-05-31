Москва, 31 мая, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Рубль не находит серьезных драйверов для роста. Нефть демонстрирует инертную динамику, экономические данные не радуют, а отток из рискованных активов создает предпосылки для дальнейшего ослабления российской валюты, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Стало известно, что за неделю, закончившуюся 25 мая, из России иностранные инвесторы вывели почти 200 млн долларов, что стало рекордным показателем с августа 2015 года», — сказала Афанасьева.

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«В целом, не исключена новая волна роста пары USD/RUB с вероятностью ухода выше 67,00 на фоне неблагоприятной динамики нефти, укрепления спроса на доллар США и все еще слабоватых экономических данных из России», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю и понизил курс евро на 31 мая. Доллар подорожал на 4,12 копейки до 66,0825 рубля. Евро опустился к рублю на 35,04 копейки и составил 73,4970 рубля. Нефть Brent снизилась на 0,34% — до 50,19 доллара за баррель.