Канберра, 31 мая, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Австралийская полиция в июне продаст с молотка конфискованные биткоины общей стоимостью в $13 млн, сообщает The Guardian.

mytradingforex.org Биткоины

По данным правоохранительных органов, изначально валюта была получена преступным путем и впоследствии конфискована. Желающие приобрести 24 тыс. 518 монет могут зарегистрироваться до 7 июня для участия в двухдневном аукционе, который начнется 20 июня.

Австралийский аукцион станет лишь вторым случаем, когда на торги выставляется конфискованная виртуальная валюта. Так, Служба федеральных маршалов США уже шла на подобный шаг, когда нужно было сбыть 144 тыс. монет, конфискованных у Росса Убрихта, основателя сайта по продаже наркотических средств «Шелковый путь».

По словам финансового аналитика, связанного с торгами, Адама Никитинса, стоит ожидать большого интереса в отношении виртуальной валюты, которая продемонстрировала меньше волатильности после аукциона в США. Он отмечает, что интерес к австралийским торгам проявили покупатели из США, ЕС и Австралии.

Несмотря на большое внимание со стороны потенциальных покупателей, источник виртуальной валюты не разглашается, поскольку только зарегистрированные покупатели могут получить доступ к этой информации.