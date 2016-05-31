Москва, 31 мая, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что список стран, в отношении которых действует введённое Россией в 2014 году продовольственное эмбарго, не будет расширен после его продления. Санкции Москвы будут продлены до конца 2017 года. Об этом Дворкович сообщил журналистам, анонсируя итоги Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Журналисты поинтересовались у Дворковича, рассматривался ли в правительстве вопрос о расширения списка стран, подпадающих под продовольственное эмбарго. Вице-премьер ответил: «Не рассматривается».

По словам Дворковича, документы на продление эмбарго до конца будущего года уже оформляются. «У нас сейчас эмбарго действует до конца августа. До этого времени, если не будет каких-то чудесных изменений в геополитике, то эти документы, я думаю, будут приняты», — пояснил он.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено Москвой в 2014 году в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав России. Эмбарго введено указом президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Из подпавших под эмбарго стран в Россию запрещено импортировать отдельные виды продовольствия, сырья. Эмбарго действует в отношении США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегия.