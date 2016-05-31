Южно-Сахалинск, 31 мая, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Уже в текущем году между Сахалином и Хоккайдо вновь будет курсировать паром, прекративший работу в 2015 году. Осуществлять перевозки будет российский оператор, сообщает 31 мая пресс-центр губернатора и правительства Сахалинской области.

Олег Артемьев Сахалин и Хоккайдо

Возобновление работы паромной переправы «Корсаков — Вакканай» обсудили на встрече губернатор области Олег Кожемяко и директор представительства города Вакканай в Южно-Сахалинске Ватанабэ Кунито. Предполагается, что работать на линии будет паром ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Как отметил Олег Кожемяко, направление «Корсаков — Вакканай» очень важно как для развития туризма между Россией и Японией, так и для увеличения объемов перевозок грузов. Паром является единственным морским транспортом, осуществляющим регулярные рейсы между Сахалиной и Японией.

Ранее между губернатором Сахалина и губернатором японского Хоккайдо Харуми Такахаси была достигнута договоренность о поддержке перевозок пассажиров и грузов между островами. Стороны будут поддерживать маршрут на паритетных началах, переправа потребует ежегодных финансовых вложений в размере 18 млн рублей.

Первый паром «Сахалин-7» вышел из порта Корсаков к Вакканаю в 1995 году. Спустя 4 года курсировать по морю стало судно японского оператора, но в 2015 году направление было закрыто из-за нерентабельности. За 16 лет услугами парома воспользовались 77 тысяч пассажиров.