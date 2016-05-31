Дарвин, Австралия, 31 мая, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Руководство компании Landbridge Group, принадлежащей китайскому миллиардеру Е Чэну, сообщило о планируемом расширении морского порта в Дарвине. Стоимость проекта оценивается в $18 млн.

beefcentral.com Морской порт в Дарвине

В октябре 2015 г. австралийский порт был сдан в аренду китайской компании на 99 лет. Руководство компании приняло решение о глобальном расширении морского порта. Известно, что в Дарвине появится пассажирский терминал, способный принимать круизные лайнеры, водоизмещение которых превышает 150 тыс. тонн. Кроме того, значительной модернизации и расширению подвергнется контейнерный терминал, пишет «Синьхуа».

По словам исполнительного директора порта Терри О’Коннора, контейнерный терминал будет расширен более чем в 4 раза. Увеличение пропускной способности и грузооборота порта в Дарвине позволит укрепить позиции Landbridge Group в Австралии.

«Власти Австралии приветствуют планы китайской компании по расширению порта в Дарвине. Благодаря китайским инвестициям будет дан толчок к развитию туризма в регионе», — заявил администратор Северных территорий Австралии Адам Джайлз.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. cтали известны подробности крупнейшего совместного проекта Китая и Кубы. Благодаря предоставленному правительством КНР кредиту в $100 млн, будет модернизирован морской порт в Сантьяго-де-Куба.