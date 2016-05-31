Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2016, 08:01 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Никольское на острове Беринга местные жители уже несколько дней наблюдают за редким серым китом, который прибыл к берегу и «красуется» перед людьми. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM местные жители, кита видно из окон многих домов.

«Камчатка-информ», Евгений Мамаев Жители Камчатки с любопытством следят за серым китом

Кит кормился рядом с берегом, ложился на правый бок, так что из воды торчали левый грудной плавник и левая лопасть хвостового плавника, и проплывал несколько десятков метров. После этого он всплывал, чтобы сделать вдох — при этом можно было наблюдать фонтан и голову животного, и вновь поворачивался на бок.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора заповедника «Командорский» по науке, специалист по морским млекопитающим Евгений Мамаев, это обычное поведение кита при кормлении. «Хоть это и большая удача — увидеть серого кита в наших водах, тем не менее, в последнее время, его здесь замечают почти ежегодно. Серый кит кормится возле берега на мелководье, зачерпывая бентосные организмы со дна вместе с водой и песком, процеживая взвесь сквозь китовый ус», — пояснил специалисты.

Серый кит является самым далеко странствующим мигрантом среди млекопитающих — в течение года от мест размножения у берегов Калифорнии до мест летнего кормления у берегов Чукотки и острова Сахалин они проплывают более 20 тысяч километров. Миграционные пути серого кита от североамериканского континента до азиатского побережья пролегают, в том числе возле Командорских островов.