Москва, 31 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий дифференцированную ответственность за нарушение ПДД, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM. Водитель, в течение года нарушивший ПДД три и более раз лишается прав на срок от одного года до полутора лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские автомобилисты

Если нарушитель не имеет прав управления ТС — штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Правонарушения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме средствами фото‑ и видеозаписи не учитываются. Таким образом, правительство предлагает не менять норму КоАП о том, что при выявлении административного правонарушения, зафиксированного средствами автоматической фиксации, может быть назначено административное наказание исключительно в виде административного штрафа.