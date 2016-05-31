Арамиль, Свердловская область, 31 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Верховный суд России не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил без изменения решение Свердловского областного суда о признании неправомочной городскую думу Арамили. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Апелляция поступила в суд 18 мая. Теперь после её отклонения в вышестоящей инстанции решение Свердловского областного суда вступило в законную силу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 февраля 2016 года суд по иску трёх депутатов сложивших с себя полномочия признал неправомочным действующий состав городской думы Арамили. Дмитрий Сурин, Сергей Царёв и Татьяна Коваляк подали в отставку ещё в 2015 году, но городская дума Арамиля не увольняла депутатов. В ином случае представительный орган пришлось бы распускать из-за отсутствия кворума.

Напомним, что ранее в Свердловской области была распущена городская дума Режа. Это произошло в октябре прошлого года, после чего были проведены досрочные выборы в представительный орган городского округа.

Полномочия городской думы Арамили заканчиваются в сентябре текущего года, и по словам главы города Владимира Герасименко, представительный орган будет функционировать до осенних выборов в режиме принятых решений, сообщает «Областная газета».

Отметим, что после решения суда у экс-депутатов есть право на подачу исков о признании неправомочности принятых с момента их отставки решений городской думы Арамили. В частности это касается и принятого ранее бюджета города. Также из-за отсутствия кворума остались не принятыми поправки в устав города, вводившие конкурсный порядок избрания мэра.