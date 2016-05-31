Москва, 31 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Известный немецкий актер Тиль Швайгер согласился участвовать в съёмках российского фильма «Илья Муромец», сообщили авторы идеи картины на очной защите кинопроектов, претендующих на государственную поддержку.

hdwallpapersbase.net Тиль Швайгер

Об этом заявил продюсер картины Егор Пазенко. На съёмки фильма у Фонда кино авторы просят 565 млн руб., но общий бюджет фонда на этот год составляет 1 млрд руб.

Авторы проекта планируют снять масштабный фильм в стиле фэнтези со спецэффектами, сравнимыми с голливудскими блокбастерами. Кроме Швайгера к работе в фильме авторы хотят привлечь российского актера Владимира Машкова.

Члены Экспертного и Попечительского советов Фонда кино рассмотрят 63 проекта 59 кинокомпаний, не входящих в число лидеров российской киноиндустрии. Итоги будут оглашены через несколько дней.