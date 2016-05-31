Жуковский, Московская область, 31 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В городе Жуковском (Московская область) 30 мая открылся аэропорт. На открытии новой международной воздушной гавани присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передают «Вести».

ramport.aero Аэропорт Жуковский (Раменское)

Четвёртый международный аэропорт построили очень быстро, и уже подписан ряд контрактов с авиакомпаниями. Аэропорт имеет пропускную способность, сопоставимую с пассажиропотоками Красноярска или Казани.

Аэровокзал воздушной гавани занимает площадь 15 тыс. кв.м. Ежегодно он сможет обслуживать до двух миллионов пассажиров.

Отмечается, что аэропорт оборудован по последнему слову техники: здесь имеется самое современное оборудование для досмотра пассажиров и их вещей, сотни камер видеонаблюдения. Работа аэропорта должна стать удобной и безопасной. Новый аэропорт будет использовать инфраструктуру аэродрома Раменское, взлётно-посадочная полоса которого составляет пять с половиной километров.

Медведев прокомментировал событие. «Хочу всех поздравить с этим событием. Оно важное и для Москвы, и для страны», — сказал он.

Первые рейсы из Жуковского намечены на середину июня. В настоящее время добраться до нового аэропорта можно на электричке до станции «Отдых», откуда пассажиров доставит шаттл. Другой вариант — доехать от метро «Котельники» на автобусе. К аэропорту планируется подвести железнодорожную линию.