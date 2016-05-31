Мадрид, 31 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне требует от руководства клуба пополнить состав команды звездными игроками, угрожая в противном случае покинуть свой пост, сообщает AS.

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На усиление команды руководство клуба планирует потратить €42 млн, полученных от продажи колумбийского форварда Джексона Мартинеса в Китай. «Атлетико» строит планы на полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Николаса Гайтана и форварда «Челси» и сборной Испании Диего Коста, ранее уже игравшего за «Атлетико».

Сообщается, что руководство клуба готово предложить Диего Симеоне обновленный контракт на улучшенных условиях после его заявления о желании уйти из команды после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Напомним, тогда «Атлетико» проиграл «Реалу» в серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 1:1.