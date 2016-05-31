Гатчина, Ленинградская область, 31 мая, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В честь 250-летия основания Гатчинского дворца в рамках юбилейных мероприятий состоится открытие отреставрированных музейных залов Восточного полуциркуля, где расположена знаменитая Греческая галерея и Комната Ротари. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника «Гатчина».

gatchinapalace.ru Гатчинский дворец

30 мая 1766 года был заложен первый камень в основание Гатчинского дворца. К юбилейной дате в здании-памятнике была проведена первая со времен окончания Великой Отечественной войны столь масштабная реставрация.

Спустя 250 лет после основания анфилада залов Восточного полуциркуля Гатчинского дворца откроется для всех посетителей. Уже 1 июня гости дворца смогут увидеть отреставрированные музейные залы: Греческую галерею, Комнату Ротари, Светлый переход, Ротонду под гербом, а также группу исторических жилых помещений — Комнаты за Греческой.

Восточный полуциркуль связывает Центральный корпус дворца с Арсенальным каре. Его композиционный центр — Греческая галерея, один из красивейших интерьеров, который выполнил архитектор Винченцо Бренна для императора Павла I.

Также состоится торжественное открытие юбилейной межмузейной выставки «Августейшие владельцы Гатчины», посвященной истории императорской резиденции, начиная с первого владельца дворцово-паркового ансамбля графа Григория Орлова вплоть до Первой мировой войны.

Семь крупных разделов выставки расскажут о хозяевах резиденции — графе Орлове, императоре Павле I, вдовствующей императрице Марии Федоровне (супруге Павла I), государях Николае I, Александре II, Александре III и вдовствующей императрице Марии Федоровне (супруге Александра III). Экспозиция расскажет о личностях владельцев Гатчины сквозь призму их частной жизни, увлечений и свойств характера.

Кроме того, 4 и 5 июня 2016 года в рамках празднования 250-летия Гатчинского дворца в Гатчине впервые пройдет уникальный музыкальный фестиваль медных духовых инструментов — «Гатчинский международный Александр брасс-парад». Историческое место проведения военных парадов — плац перед Гатчинским дворцом — станет территорией парада музыкального. Фестиваль также пройдет в залах дворца и на улицах города Гатчина. В мероприятии примут участие многие звезды академической, джазовой, импровизационной музыки.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти, на 31 мая в Гатчине запланированы торжественные мероприятия с участием председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и градоначальника Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В рамках мероприятий пройдет заседание, посвященное юбилейной дате и вопросам сохранения культурно-исторического наследия России. 31 мая музей-заповедник будет закрыт для посетителей.