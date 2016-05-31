Барнаул, 31 мая, 2016, 07:19 — ИА Регнум. В Алтайском крае хотят реанимировать знаменитое некогда Пуштулимское месторождение. Разработка мрамора на нём была остановлена несколько лет назад. До конца года Роснедра планируют найти месторождению новых инвесторов, — об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

ГТРК «Алтай» Алтайский край ищет инвестора для разработки мраморного месторождения

«На границе Алтая и Кемеровской области — Ельцовский район. Здесь находится Дуковский карьер. В него входят Дуковское месторождение и знаменитое Пуштулимское. А знаменито оно, конечно, качеством мрамора», — информируют алтайские телевизионщики.

Алтайским камнем украшены Кремлевскоий дворец съездов, аэропорт «Шереметьево», две станции московского метро, гостиницу «Университетская», драмтеатр Челябинска и многие другие объекты архитектуры страны. Но на Алтае полюбоваться уникальным по сочетанию цветов, чистоте и прочности камнем, мы можем только благодаря бережливости старейшего сотрудника месторождения. Он в своё время сумел собрать образцы пуштулимского мрамора. Борис Родыгин — горный инженер или маркшейдер — профессия, ставшая известной в 21 веке благодаря рекламе сотовой связи. И сейчас передавать опыт некому, сетует один из лучших специалистов в своей области.

«Обидно за камень, что мы столько труда вложили, научили рабочий класс работать, камень уникальный, а до ума не довели. Но собрать людей можно. И вновь их обучить опять», — сожалеет Борис Родыгин. Месторождение эксплуатировалось в 90-х годах, а в 2009 году у него появился новый собственник — московская компания «МКК-Холдинг», уже имевшая «дочку» в крае — «МКК-Алтаймраморгранит».

«Раньше — до 2012 года — когда карьер работал, здесь работало до 70 человек. Примерно где-то полумиллионные налоговые отчисления в бюджет района. Это была гарантированная заработная плата. Развивалась социальная сфера», — поясняет глава администрации Ельцовского района Владимир Басалаев.

«Занимались тогда и обустройством месторождения. Даже успели построить помещение под цех обработки мрамора и начать завозить оборудование. Но москвичи после отставки мэра Лужкова быстро потеряли интерес к разработкам на Алтае, и в Дуковском карьере начались проблемы. Цех так и не заработал на полную мощность — на улице до сих пор лежат распиленные тогда мраморные плиты. В карьере — старый подъёмный кран, брошенная воздушная подушка, кое-где канаты с алмазными вставками. Между прочим, по 150 долларов за метр. Такими пилили мрамор», — информируют корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По поводу заброшенного состояния Пуштулимского месторождения они иронизируют: «Помните фильм «Собака на сене»? И ещё есть поговорка «Сам не ам и другим не дам»? Так вот эта самая история и приключилась с месторождением. В 2012 году закончилось финансирование разработок, а потом ещё целых три года собственник не отдавал лицензию. Претенденты на это месторождение были, но не случилось. Лицензию ждать несколько лет никто не захотел. Так как собственник не проводил никаких работ по недропользованию, в марте 2015 года профильное федеральное агентство Роснедра, наконец, отозвало у холдинга лицензию».

«В настоящее время мы подыскиваем заинтересованных инвесторов. Кто бы продолжил здесь добывать мрамор. Разосланы предложения. В первую очередь в Республику Казахстан, в соседние области — Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую. И в более отдалённые регионы, Татарстан когда-то проявлял интерес. Поэтому надеемся, когда аукцион будет, появятся и участники, тогда и работы здесь возобновятся», — проинформировал алтайских тележурналистов Валерий Жирков, начальник отдела промышленности строительных материалов Главстроя Алтайского края.

Аукцион Роснедра планируют провести уже в этом году. Известен и срок — второе полугодие 2016 года. Но пока нет ни одной заявки на участие. Возможно, не всем потенциальным инвесторам известно, что мрамора, только по официальным данным, на Пуштулимском месторождении хватит лет на 60. А на территории Дуковского — и на все 200. А недавно, как сообщил телевизионщикам глава Ельцовского района, чуть поодаль от уже освоенных мест добычи, геологи разведали ещё один участок с серьёзными возможностями для добычи мрамора, известного в мире, как «фрукты в мороженом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о развитии месторождения говорят уже много лет. К примеру, 25 декабря 2007 года редакция опубликовала интервью с тогдашним вице-губернатором Борисом Лапиным, который, в частности, заявил, что, по соглашению с Правительством Москвы планировалось расширение карьера добычи на Пуштулимском и строительство камнеобрабатывающего производства в г. Бийске.