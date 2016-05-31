Томск, 31 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. В центре Томска по адресу ул. Тверская д. 18 в ночь на 31 мая неизвестные взорвали банкомат в зоне самообслуживания «Сбербанка», сообщает пресс-служба томского отделения банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

При взрыве никто не пострадал. Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Добраться до денег преступники не смогли, но незначительная часть купюр была повреждена в результате взрыва.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку происшествия.

Стоит отметить, это не первый подобный случай в Томске. В конце 2014 года неизвестными при помощи газового баллона был взорван банкомат и похищено более 4 млн рублей. Подобные случаи происходили и в других регионах Сибири.

Следователи не исключают, что эти подрывы являются делом рук одной преступной группировки.