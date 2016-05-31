Варшава, 31 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не планирует продолжать импорт российского газа по долгосрочному соглашению с ПАО «Газпром». Газ может закупаться в России, но только не по долгосрочному контракту. Такое заявление Наимский сделал на конференции, организованной агентством Reuters.

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Конференция проходила в Варшаве и была посвящена инвестициям в Восточной Европе. Наимский отметил, что Варшава стремится уйти от долгосрочного контракта.

«Если цена российского газа будет достаточно конкурентоспособной, мы не исключаем возможности его приобретения, но точно не в рамках долгосрочного соглашения», — заявил представитель правительства.

Наимский пояснил, в чём заключается альтернативный вариант импорта газа для Варшавы. В Польше будет построен терминал сжиженного природного газа (СПГ) в городе Свиноуйсьце. Газ будет поставляться из Катара, начиная с июня. Контракт с Дохой уже заключён на 1,5 млрд рублей. Ежегодно на этот терминал может быть поставлено до 5 млрд кубометров СПГ.

Наимский назвал ещё одну альтернативу голубому топливу «Газпрома» — проект Baltic Pipe. Он предполагает объединение инфраструктур транспортировки газа Польши, Дании и Норвегии.

Польша сможет импортировать ежегодно до 10 млрд кубометров.