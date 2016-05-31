Новосибирск, 31 мая, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Более 2,5 тысяч новосибирцев в ближайшее время могут остаться без газоснабжения — они задолжали поставщику почти 45 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили ИА REGNUM в компании «Газром межрегионгаз Новосибирск», массовые рейды по отключению от газоснабжения злостных неплательщиков проводятся во всех районах Новосибирской области. На 1 мая 2016 года суммарная дебиторская задолженность новосибирцев превышала 100 млн рублей.

«С конца апреля текущего года от системы газоснабжения уже отключены более 300 неплательщиков, общая сумма задолженности которых превышает 8 млн рублей. Часть абонентов, получивших уведомление о предстоящем прекращении подачи газа, погасили долг до приезда бригады по отключению», — отметили в компании.

Как заявила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова, для потребителя оплачивать за газ вовремя намного выгоднее. «Ведь процедура отключения влечёт за собой дополнительные траты для абонента, и, чтобы восстановить подачу, абоненту необходимо будет оплатить не только долг, но и стоимость работ по отключению и последующему подключению к системе газоснабжения, а это может составить более 10 тысяч рублей», — подчеркнула Комарова.