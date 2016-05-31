Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2016, 07:09 — ИА Регнум. В Кроноцком заповеднике, в том числе в Долине гейзеров, объявлен месячник тишины, во время которого количество туристических экскурсий будет сокращено до минимального количества. Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в резервате, это делается для того, чтобы человек не мешал животным в их брачный период и во время вынашивания потомства.

5sswiking.com Спящий медведь

В частности, в июне на склонах вулкана Кихпиныч вынашивают потомство самки снежных баранов. На термальных площадках Долины гейзеров и кальдеры вулкана Узон птицы выводят птенцов. Здесь же проходят брачные игры бурых медведей. «Сейчас мы постоянно наблюдаем за несколькими одиночными медведями, периодически в зоне видимости появляются брачные пары. На склонах ущелья в бинокль можно разглядеть ещё 6−8 особей», — рассказали специалисты заповедника.

Кроме того, сокращать количество посетителей заставляет и активно тающий снег, из-за чего фиксируется подъем уровня воды в реке Гейзерной. Дело в том, что интенсивное таяние снега и высокая геотермальная активность Узон-Гейзерного района заповедника чреваты сходом оползней.

Так мощный оползень, который сошёл в долине реки Гейзерной 3 июня 2007 года, кардинально изменил ландшафт уникального природного объекта. Это произошло во время действия месячника тишины, когда в Долине почти не было туристов. Во многом благодаря этому никто не пострадал.

Долина гейзеров — одно из самых популярных мест, которые на Камчатке посещают туристы. Сюда ежегодно летают тысячи путешественников, чтобы посмотреть на гейзеры, бьющие из-под земли, на медведей и других животных.