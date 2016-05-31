Барнаул, 31 мая, 2016, 06:40 — ИА Регнум. В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего мальчика в Шелаболихинском районе. Об этом извещает сегодня, 31 мая, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

6-летний ребенок утонул в реке Кучук. Фрагмент карты местности

ЧП произошло 27 мая 2016 года: ребенок, находясь со своими сверстниками на берегу реки Кучук, подошел близко к краю обрыва и, не удержавшись, упал в воду. «Навыками плавания мальчик не обладал, поэтому самостоятельно выбраться из воды не смог и несмотря на принятые меры по оказанию помощи, спасти его не удалось», — пояснили следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в водоемах Алтайского края утонули более 100 человек, в том числе, 8 детей. Только за три первых месяца 2016 года было зарегистрировано 73 утопленника.