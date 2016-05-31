Омск, 31 мая, 2016, 06:40 — ИА Регнум. В Омске с официальным визитом побывала делегация из Китая. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по итогам визита подписано несколько соглашений.

omskportal.ru Омск посетила делегация из Китая

Делегацию из города Маньчжурия 30 мая на железнодорожном вокзале встретили первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов и директор департамента городской экономической политики Гульнар Айтхожина.

Китайскую делегацию возглавлял секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая города Маньчжурия господин Ян Бо.

«В результате проведенной всеми нами подготовительной работы сегодня будут подписаны итоговые документы, определяющие дальнейшие направления сотрудничества. Хочу напомнить, что торгово-экономическая миссия омских официальных и деловых кругов в городе Маньчжурия, которая была в марте, завершилась подписанием 20 протоколов между предпринимателями на общую сумму около $10 млн. Сегодняшние подписания — это дальнейшее развитие установленных отношений», — отметили Гульнар Айтхожина.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский пригласил делегацию из Китая принять участие в юбилейных торжествах по случаю 300-летия Омска в августе 2016 года.

Как уточнили в мэрии, 30 мая был подписан протокол о намерениях сотрудничества между ОмГУ им. Ф. М. Достоевского и Маньчжурским институтом при университете Внутренней Монголии. Соглашение предполагает обмен студентами и преподавателями, проведение совместных научных конференций и так далее.

Протокол о совместной деятельности также подписали ООО «Измайловское» и Внешнеторговая экономическая компания ограниченной ответственностью города Маньчжурия. Стороны договорились о поставках омской пшеницы и льна. Еще две омские компании договорились о поставках продуктов питания — круп, макаронных изделий, растительного масла, кондитерских изделий и так далее, а также об организации туристических контактов.

Добавим, гостей из Китая встречали также и областные чиновники. Первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов на встрече подчеркнул, что в регионе «проживает представительная китайская диаспора». Только в 2015 году в Омскую область прибыло почти 2 тыс. граждан КНР.

«При участии китайского капитала в Омской области создано и успешно развивается деревоперерабатывающее российско-китайское предприятие «Сибирский лес» по производству шпона, действует предприятия по производству обуви из полимерных материалов и выпуску чулочно-носочных изделий. Особенно активно ведется работа по вектору развития сотрудничества с Манчжурией, который мы взяли в 2016 году», — сказал Новоселов.

В мэрии напомнили, что первый визит делегации представителей Маньчжурии в Омск состоялся в июле 2014 года. За два года прошло три торгово-экономических миссии, омские студенты съездили на стажировку в университет Маньчжурии. Летом 2015 года во время празднования Дня города Омска был подписан протокол о намерениях установления побратимских отношений между городами. В январе был организован визит в Омск маньчжурской делегации во главе с членом постоянного комитета горкома КПК, заместителя мэра Маньчжурии господином Яо Цзинлинем. Были подписаны протоколы с омскими компаниями о совместной деятельности по производству и реализации продукции растениеводства на территории Омской области.

В марте текущего года во время очередной торгово-экономической миссии в Маньчжурию состоялось подписание 20 протоколов между предпринимателями на общую сумму около 10 миллионов долларов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале 2016 года областное Минэкономики объявило, что совместно с авиакомпаниями намерено заняться созданием прямых авиасообщений из Омска в Китай и Корею. По состоянию на конец марта эта работа еще велась.