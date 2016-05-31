Пекин, 31 мая, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Государственного управления по надзору за качеством, проверке и карантину КНР, американский концерн Chrysler отзовет более 13,6 тыс. внедорожников Cherokee.

Chrysler Cherokee

Как отмечено в заявлении, причиной отзыва послужил конструктивный дефект, обнаруженный в дворниках автомобилей. Инженеры концерна установили, что при определенных условиях дворники внедорожников могут оказаться заблокированными, что неминуемо приведет к ДТП во время выпадения осадков, пишет «Тайпин цичэ».

Владельцам всех Cherokee, произведенных в период с января 2013 г. по июль 2014 г. необходимо обратиться к официальным дилерам, где им будет предоставлена бесплатная диагностика и ремонт автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Государственного управления по надзору за качеством, проверке и карантину КНР предписало концерну GM отозвать более 2,16 млн автомобилей из-за обнаруженного дефекта в двигателе.