Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Учёные из Калифорнийского университета в Беркли разработали технологию, позволяющую переводит мысли человека в слова, передаёт издание Daily Mail.

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Сообщается, что разработка основана на анализе активности головного мозга. В ходе нескольких лет исследований учёные сопоставляли активность мозга в момент восприятия, произнесения и представления слов. В итоге устройству, регистрирующему активность височной доли головы, удалось воспроизвести слово, загаданное испытуемым.

Теперь перед учёными стоит задача создать имплантируемое устройство, которое будет декодировать мозговые сигналы, а затем воспроизводить мысли человека через звуковой аппарат. Авторы технологии полагают, что разработка сможет помочь людям, страдающим нарушениями речи.