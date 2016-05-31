Владивосток, 31 мая, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Из всех регионов Дальнего Востока Приморье по-прежнему лидирует в рейтинге задолженности по выплате заработной платы, передает корреспондент ИА REGNUM. На 1 мая долг региона — более 300 млн рублей.

Порт Владивосток

Проект «Дальневосточные рейтинги» составил очередной рейтинг задолженности по заработной плате данных Росстата на 1 мая 2016 года. В качестве основного критерия оценки использованы показатели задолженности за май, в качестве дополнительного критерия приведены показатели за март.

Приморский край удерживает первую позицию в рейтинге среди регионов Дальнего Востока. Сумма долга составила 327,2 миллионов, что на 86,6 миллионов меньше чем в марте.

Хабаровский край — на втором месте с долгом в 89,8 миллионов рублей. При этом задолженность в сравнении с мартом увеличилась 40,4 миллионов.

Магаданская область заняла третье место. В регионе сумма долга незначительно снизилась и составила 51,8 миллионов рублей.

Якутия на четвертом места с долгом в 32,5 миллионов рублей. Регион увеличил задолженность на 6.3 миллиона.

Камчатский край занял пятое место в рейтинге с показателем 21,4 миллионов, что на 28,4 миллиона меньше чем в марте.

Еврейская область (6,2 млн рублей) и Сахалинская область (2,3 млн рублей) расположились «внизу» рейтинга, и стали регионами с самыми низкими долгами перед населением.

При этом в Еврейской АО снижение составило 10,7 миллионов, а на Сахалине — 14,6 миллионов рублей.