Барнаул, 31 мая, 2016, 05:55 — ИА Регнум. В Алтайском краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры засвидетельствовали положительную динамику поступлений по налоговым платежам от субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным УФНС России по Алтайскому краю, в 2015 году во все уровни бюджета алтайские предприниматели уплатили 21,1 млрд. рублей налогов. Это на 5,2 млрд. рублей или на 32,7% больше чем в 2014 году.

В Алтайском крае представители малого бизнеса увеличили объем налоговых поступлений

«В региональный бюджет сумма поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства составила 13,4 млрд. рублей и увеличилась в сравнении с 2014 годом на 1,7 млрд. рублей или на 14,5%. Доля налогов, уплаченных данной категорией плательщиков в консолидированный бюджет Алтайского края, в общих налоговых поступлениях сложилась на уровне 29,6%, увеличившись в сравнении с аналогичным показателем 2014 года на 3,9 процентных пункта», — отмечают налоговые органы.

«В целом, в последние годы в регионе наблюдается положительная динамика поступлений от уплаты налогов субъектами малого и среднего бизнеса, объем которых за последние 5 лет вырос более чем в 1,8 раза», — сообщают в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.