Якутск, 31 мая, 2016, 06:30 — ИА Регнум. Россиян предупреждают: приехав в Якутию за бесплатными гектарами, они могут столкнуться с разного рода конфликтами, а также особенностями земель. Об этом в ходе программы «Отражение» на «Общественном телевидении России» заявил председатель региональных общественных организаций «СИР» (Земля) и «СахаЭко» Иван Степанов. По его словам, одной из первых проблем при получении земли в республике может стать то, что выданные в рамках дачной амнистии в республике участки не числятся занятыми в реестре земель, доступном на сайте НаДальнийВосток.рф.

Василия Перов. Охотники на привале. Фрагмент. 1877

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Ещё одним поводом для возникновения конфликтов могут стать охотугодья, считает Иван Степанов. Земель, отгаданных под них, в республике много, и получивший гектар там россиянин может столкнуться с проблемами. Кроме того, если будут раздаваться участки, используемые жителями республики под пастбища, это тоже вызовет негатив местного населения, отметил общественник. Он также напомнил об особенностях земель в Якутии: участок может превратиться в болото, если на нём срубить лес.

Иван Степанов также предупредил, что дорог в республике мало, инфраструктуры практически нет, и полёты в Якутию и по ней будут обходиться очень дорого. Даже если подключиться к коммуникациям удастся, то электричество в республике очень дорогое, сообщил общественник в эфире телеканала. Россиянам Иван Степанов напомнил, что через 5 лет, после получения гектара в собственность, они становятся налогоплательщиками, поэтому земля должна как минимум приносить доход, соизмеримый с вложениями и с налогом на землю.

Общественник также напоминает, что в Якутии было проведено 12 ядерных подземных испытаний, два из которых — аварийные, и большинство об этом, скорее всего, не знает. «А те, кто знают, не могут сказать, где именно они были проведены. И эта информация не отражается. Экологически неблагоприятные районы Якутии, к сожалению, на карте не обозначены», — предупредил общественник.

Комментируя его опасения, доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин пояснил: «Не нужно питать иллюзий, что этот процесс будет бравурным, и миллионы наших сограждан туда поедут. Да, поедут, но вначале, дай Бог, десятки, потом сотни». Эксперт также отметил, что рассчитывать на результат не стоит без инфраструктурной и информационной поддержки проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о дальневосточном гектаре принят Госдумой в трёх чтениях и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Получить гектар жители дальневосточных регионов могут уже с 1 июня 2016 года. Всем желающим гражданам России большие участки земли на Дальнем Востоке будут раздавать с февраля 2017 года.

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