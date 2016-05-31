Москва, 31 мая, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Командование Росгвардии планирует привлечь для службы в своих войсках выпускников высших военных учебных заведений Минобороны России. В ряды национальной гвардии рассчитывают принять несколько сотен молодых лейтенантов, заканчивающих обучение в этому году, пишет 31 мая газета «Известия».

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Как рассказал изданию представитель Росгвардии, знакомый с ситуацией, потребность в молодых специалистах в федеральной службе на сегодняшний день очень высока.

«По сравнению с Внутренними войсками количество личного состава, вооружения и военной техники в ФСВНГ увеличилось в несколько раз. Нужно больше специалистов, которые не только будут работать с личным составом, но и смогут обеспечивать связь, ремонтировать технику, кормить и одевать гвардейцев. Поэтому и было принято решение набрать недостающих специалистов из училищ Минобороны России», — пояснил он.

В Минобороны отметили, что подготовка молодых офицеров для Внутренних войск в военных учебных заведениях осуществлялась и ранее на договорной основе. «Главное командование ВВ направляло заявку — сколько им нужно молодых лейтенантов — и оплачивало их обучение. Закончив вузы и получив лейтенантские звездочки, молодые офицеры уходили служить во Внутренние войска», — рассказал представитель военного ведомства.

Теперь же часть молодых лейтенантов, обучение которых ранее оплатило Минобороны, будут направлять для дальнейшего прохождения службы в национальную гвардию.

Отмечается, что в первую очередь службу в войсках Росгвардии предложат выпускникам Омского танкового инженерного института, Военной академии материально-технического обеспечения, Военной академии связи и ряда других военных вузов, готовящих выпускников по схожим специальностям.

«Нам не нужны офицеры-мотострелки, десантники, артиллеристы, зенитчики. Они обучены вести общевойсковой бой, а нацгвардия — это войска правопорядка, проводящие полицейские операции», — пояснил представитель Росгвардии.