Барнаул, 31 мая, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю провели мониторинг и выяснили, что основной причиной роста розничных цен на металлопрокат является повышение цен поставщиками и производителями из других регионов России. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба ведомства. Ранее о вздорожании известила Ассоциация СРО «Алтайские строители» и один из жителей региона.

Литейщик, фрагмент советского плаката

«Установлено, что товарный рынок реализации металлопроката в Алтайском крае является межрегиональным: деятельность на нем осуществляют, как алтайские организации, так и организации из других регионов РФ. На рынке металлопроката сложились конкурентные цены, однако в апреле 2016 года отмечен существенный рост отпускных цен, например, на горячекатаный лист, он составил от 14−30% в разных компаниях г. Барнаула», — пояснили антимонопольщики.

Вместе с тем, по их мнению, признаков нарушения антимонопольного законодательства, в том числе, признаков заключения антиконкурентных соглашений среди организаций, осуществляющих продажу металлопроката в Барнауле не выявлено.

По мнению экспертов, производители, в большей степени, объясняют рост цен на металлопродукцию внешними факторами — резким повышением цены на металлопрокат на зарубежных рынках. «Поскольку 50% продукции российских предприятий экспортируется, увеличение мировых цен сказалось на ценах внутри РФ. Стоит отметить, что такая тенденция на мировых рынках сохранялась не долго — через два месяца после резкого роста можно было наблюдать существенное снижение. Следовательно, следует ожидать, что рынок металлопродукции РФ повторит это движение», — отмечают в ФАС.

Как известно, в рамках заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере металлургии, которое состоялось на прошлой неделе в Москве, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский не исключил начала антимонопольных расследований по факту повышения цен на металлопродукцию во II квартале 2016 года.