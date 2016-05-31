Токио, 31 мая, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Япония расценивает очередную попытку запуска баллистической ракеты Северной Кореей как провокацию, направленную против мирового сообщества, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

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«Продолжающиеся запуски ракет в КНДР — это серьёзные провокационные действия в отношении всего мирового сообщества, включая Японию», — сказал Кисида, подчеркнув, что подобные действия Пхеньяна являются «абсолютно неприемлемыми», сообщает ТАСС.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили о неудачном испытании военными КНДР, предположительно, баллистической ракеты средней дальности «Мусудан». Запуск ракеты был осуществлён рано утром 31 мая с позиции неподалёку от портового города Вонсан на северо-востоке КНДР.

Как передавало ИА REGNUM, накануне после появления информации о возможной подготовке Пхеньяна к запуску баллистической ракеты вооружённые силы Японии были приведены в состояние боевой готовности.