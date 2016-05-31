Барнаул, 31 мая, 2016, 05:18 — ИА Регнум. По данным Алтайского ЦГМС, в высокогорьях Алтая началось активное таяние снега, формируется вторая волна половодья. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Вместе с тем, пока на реках Ануй, Катунь, Бия и Обь отмечается подъем уровня воды без достижения критических отметок. Гидрологическая обстановка под контролем. Подтопленных населенных пунктов нет.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Подготовка к паводку

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период второй волны паводка на территории 10 муниципальных образований Алтайского края, наиболее подверженных возможным паводковым явлениям, работает группировка сил и средств Сибирского спасательного центра, Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова и аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Группировка МЧС общей численностью 170 человек проводит мероприятия по инженерному обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в зонах возможных подтоплений. Они очищают и углубляют русла рек и ручьев, отсыпают заградительные дамбы в низменных участках местности, укрепляют берега. Спасательные группы работают в населенных пунктах Советского, Чарышского, Солонешенского, Быстроистокского, Смоленского, Солтонского, Алтайского, Шипуновского и Краснощёковского районов края. В их распоряжении двадцать восемь единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также необходимое аварийно-спасательное оборудование. Для быстрого обследования русел рек и обнаружения паводкоопасных участков спасатели применяют беспилотные летательные аппараты», — отмечают спасатели.

Большое внимание сотрудники МЧС уделяют оказанию адресной помощи населению. В населённых пунктах, попадающих в зону возможного подтопления, спасатели, пожарные и инспектора ГИМС проводят подворовые обходы, обучают жителей правилам безопасного поведения при наводнении, раздают соответствующие памятки, уточняют списки жителей, которым потребуется помощь в эвакуации, помогают поднять вещи, мебель, оборудование, соленья и овощи из погребов на чердаки и крыши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка может принести немало неприятностей жителям Алтайского края: запасы снега, по оценке специалистов, дают основание предположить, что в регионе повторится паводок 2010 года. Спасатели уже отреагировали на этот прогноз: 16 мая, на Алтай прибыла группировка Сибирского спасательного центра МЧС России в количестве 120 человек.

На закрепленных территориях группировка МЧС будет работать до окончания второй волны паводка, начало которой, по прогнозу специалистов Алтайского центра гидрометеорологии, ожидается в начале июня.