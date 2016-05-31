Пекин, 31 мая, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор Китая понижает курс национальной валюты. По состоянию на 31 мая паритетный курс юаня к доллару США остановился на уровне 6,5790, что всего на несколько пунктов больше, чем за день до этого.

ИА REGNUM Доллар

Понижение курса юаня к доллару зафиксировано второй день подряд. 30 мая за 1 американский доллар давали 6,5784 юаня. Столь низкий курс был зарегистрирован в последний раз более 5 лет назад — в феврале 2011 г., пишет «Чжунго жибао».

30 мая Центробанк КНР влил в экономику страны почти $10 млрд. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте банка, операции обратного РЕПО направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.