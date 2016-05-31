Пекин, 31 мая, 2016, 05:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан сообщил журналистам о предстоящем раунде стратегического и экономического диалога между США и Китаем, который пройдет 6−7 июня в Пекине.

http://chinalawandpolicy.com Флаги США и КНР

Дипломат отметил, что стороны встречаются ежегодно уже в восьмой раз. Стратегический и экономический диалог между США и КНР будет проводиться под совместным председательством вице-премьера Ван Яна и членом Госсовета Ян Цзэчи. Американскую сторону представят госсекретарь США Джон Керри и министр финансов Джейкоб Лью, пишет «Жэньминь жибао».

Стороны обсудят важнейшие глобальные и региональные вопросы, в частности проблемы восстановления мировой экономики и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Официальный представитель МИД КНР не сообщил будет ли подниматься тема территориальных споров Китая в Южно-Китайском море.

Стратегический и экономический диалог между Китаем и США— диалог на высшем уровне между США и Китаем с целью обсудить широкий спектр вопросов по региональной и глобальной безопасности и экономическим разногласиям между этими двумя странами. Об учреждении диалога объявили президенты Барак Обама и Ху Цзиньтао 1 апреля 2009 года.